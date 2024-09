Fredberg blikt met kritische supporters terug op de zomermercato: "Het was een kosten-batenanalyse"

De afgelopen zomermercato van RSC Anderlecht heeft voor gemengde reacties gezorgd. Waar de transferperiode vorig jaar nog veel lof kreeg, zijn er nu twijfels ontstaan bij de supporters. Jesper Fredberg ging in op de zorgen van de fans.

Jesper Fredberg, CEO Sports van Anderlecht, nam tijdens de Fan Council de tijd om enkele prangende vragen over de mercato te beantwoorden. "Het is altijd een gezamenlijke beslissing," benadrukte Fredberg. "De transfers zoals die van Jan-Carlo Simic kwamen rechtstreeks uit de scouting, en daar voegen we ons netwerk aan toe. Er wordt nauw samengewerkt op alle dossiers."

Toen Fredberg werd gevraagd naar zijn gevoelens na de sluiting van de mercato, gaf hij een eerlijke reactie. "Ik was niet uitgelaten, nee. We hebben een paar doelwitten misgelopen, wat voor de nodige frustraties zorgde. Toch ben ik tevreden over een aantal goede deals die we hebben gesloten. We hebben een kern met veel 'value for money', maar misschien ontbreekt er nog net een kers op de taart."

Eriksen zou absolute buitenkans geweest zijn

Een veelbesproken transfer die uiteindelijk niet doorging, was die van Dennis Praet. "Dennis was zeker een optie, maar we wilden spelers zoals Yari Verschaeren en Theo Leoni niet blokkeren in hun ontwikkeling. Dit was uiteindelijk een kosten-batenanalyse. Het betekent niet dat we de kwaliteiten van Dennis onderschatten, maar de prioriteit lag elders. We hebben bijvoorbeeld Leander Dendoncker binnengehaald op een positie waar we echt concurrentie nodig hadden."

De naam van Christian Eriksen kwam ook ter sprake. Fredberg gaf aan dat dit een extreem lastig dossier was. "Eriksen was zeker een target dat op tafel lag, maar het was altijd een moeilijk haalbare transfer. Hij heeft ervoor gekozen om bij Manchester United te blijven. Mocht het gelukt zijn, dan zou het een absolute buitenkans zijn geweest."

Het was niet het juiste moment om te verkopen

Ten slotte werd Fredberg gevraagd naar het beperkte aantal verkopen deze zomer, wat invloed had op het inkoopbeleid van de club. "Er was zeker ruimte om meer spelers te verkopen, maar het was een moeilijke afweging. Door het gebrek aan Europees voetbal vorig seizoen was het niet het ideale moment om te verkopen. In meerdere dossiers kregen we niet de juiste prijs, dus kozen we ervoor om de kern intact te houden en verder te ontwikkelen. We willen hen naar een hoger niveau tillen en op het juiste moment verkopen."

Wat betreft de kritiek op de aankoop van oudere spelers, benadrukte Fredberg het belang van ervaring in het team. "Simic is absoluut een speler waar we verwachten een meerwaarde op te creëren. De oudere spelers zijn er om onze jonge talenten te ondersteunen en beter te maken. Vorig jaar heeft die strategie goed gewerkt, aangezien de marktwaarde van onze jongere spelers door hun omgeving van ervaren krachten flink is gestegen."