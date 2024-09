JPL-coach kon naar Union SG maar bleef loyaal: "Met alle respect voor Union, maar..."

KV Kortrijk kon zich afgelopen seizoen op het nippertje redden. De club was pas zeker van het behoud na barragewedstrijden tegen Lommel SK. Coach Freyr Alexandersson had daar zeker zijn aandeel in.

Freyr Alexandersson heeft bijzonder goed werk verricht bij KV Kortrijk afgelopen seizoen. Hij zorgde er mee voor dat de club uiteindelijk toch niet degradeerde. Hij had zich in de kijker gewerkt bij verschillende clubs. De coach sprak eerder zelf al uit dat hij graag naar Cardiff zou trekken, maar dat hoeft nu nog niet meteen volgens hem. "Omdat ik uiteraard graag in Engeland zou werken. Ik had de kans al en op een dag zal ik er zeker naartoe gaan. Maar was ik deze zomer vertrokken, dan zou ik Kortrijk vernield hebben. Het was te vroeg. Ik wil ons zien groeien, tot ik voel dat ik de club niet verder kan pushen", vertelt hij bij Het Nieuwsblad. Aan loyaliteit duidelijk geen gebrek bij de IJslandse coach. Hij kon ook naar Union gaan, maar legde het aanbod naast zich neer. "Met alle respect voor Union, maar het was de verkeerde timing. Ik kon Kortrijk niet verlaten. Ze hebben vooral met mijn makelaar gepraat. En ik ging hen aanhoren uit respect, maar ik zei meteen dat het niet zou gebeuren", besluit hij.





