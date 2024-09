Kostbare tijd aan het verliezen of net niet? Tedesco moet moeilijke keuze over De Bruyne maken

Je moest niet kunnen liplezen om de boodschap van Kevin De Bruyne aan Franky Vercauteren vlak na het duel tussen Frankrijk en België in de Nations League te begrijpen.

“Ik stop” zei de kapitein van de Rode Duivels meerdere keren snel na elkaar, om er vervolgens ook met Kylian Mbappé over te spreken. Maar zal De Bruyne de daad bij het woord voegen en effectief stoppen?

Een dag later, op een activiteit voor het goede doel, wou KDB er met geen woord over reppen. Ook bij de voetbalbond blijft het voorlopig windstil, al hebben ze met de aanstelling van een nieuwe CEO natuurlijk andere problemen op dit moment.

Volgens Het Nieuwsblad is de vrees bij de voetbalbond wel degelijk groot dat de kapitein van de nationale ploeg wel eens per direct afscheid zou kunnen nemen van de Rode Duivels.

Het is aan Domenico Tedesco om dat te verhinderen, maar dan moet hij wel zo snel mogelijk richting Manchester trekken. Dat is volgens de krant nog altijd niet gebeurd, zo klinkt het vrijdag.

Ook Franky Vercauteren zou nog geen contact met De Bruyne gehad hebben. De vrees is dan ook groot dat er net als bij het geval met Thibaut Courtois kostbare tijd verloren gaat, al wil de voetbalbond dat de emoties ook eerst wat wegebben.

De tijd dringt echter, want de volgende interland is al op 10 oktober. Dan is Italië de tegenstander. De vraag is of dat met of zonder De Bruyne zal zijn. Voor eeuwig en altijd? Of tot er een andere bondscoach is?