🎥 Kevin De Bruyne uit frustraties na nederlaag tegen Frankrijk: "Ik stop"

Het zat diep bij Kevin De Bruyne. Na de pijnlijke 2-0 nederlaag van de Rode Duivels tegen Frankrijk was de Belgische spelmaker zichtbaar gefrustreerd.

Op RTL zijn er beelden verschenen na de wedstrijd hoe De Bruyne in discussie was gegaan met aftredend sportief directeur Frank Vercauteren. De aanvoerde van de Rode Duivels was duidelijk zeer emotioneel.

Op een gegeven moment leek De Bruyne de woorden "Ik stop" te fluisteren richting Kylian Mbappé, wat snel op sociale media rondging.

De 33-jarige middenvelder liet zijn ongenoegen duidelijk blijken. In een interview met VTM zei hij weinig te kunnen vertellen over wat er fout ging, omdat hij dit al in de kleedkamer had besproken. Zijn frustraties waren duidelijk, vooral over de manier waarop de ploeg presteerde.

Ondanks de teleurstelling bevestigde De Bruyne onlangs nog dat hij door wil gaan bij de Rode Duivels tot het WK 2026. Toch lijken de toenemende frustraties over het huidige niveau van de ploeg aan hem te knagen.

De Bruyne benadrukt dat de ploeg misschien niet meer hetzelfde niveau haalt als in 2018, maar dat iedereen op zijn minst alles moet geven. De toekomst van de Belgische nationale ploeg met Kevin De Bruyne blijft daarmee onzeker.