KV Mechelen maakt opvallende clausule bekend in deal over Zinho Vanheusden

KV Mechelen haalde met Zinho Vanheusden een grote naam binnen. Al is het wel uitkijken hoe vaak Malinwa op hem zal kunnen rekenen.

Zinho Vanheusden is een heel getalenteerde voetballer, maar blessures houden hem al jaren vaak lange tijd van het veld. Ook bij KV Mechelen zit hij ondertussen aan de kant.

Voor KV Mechelen was het een enorme opportuniteit om hem tijdens deze zomer binnen te halen. Het is de strafste transfer van de Kakkers deze zomer.

“Ik vertelde al dat het moeilijk is om die topprofielen aan te trekken vroeg in de window”, zegt sportief directeur Tim Matthys van KV Mechelen aan Het Laatste Nieuws.

“Ik wist van z'n makelaar (Stijn Francis, red.) dat Zinho voor z’n sportieve carrière wilde kiezen en zichzelf bij een leuke club weer op de kaart wilde zetten. Alleen heeft die jongen een megacontract en kan KV Mechelen dat niet aan.”

Al heeft KV Mechelen wel zijn voorzorgen genomen met Vanheusden. “We hebben een constructie uitgewerkt met Inter dat Zinho ons alleen geld kost als hij speelt. Er is dus financieel gezien nul risico verbonden aan die deal.”

En nu maar hopen dat Vanheusden snel verlost is van zijn blessure. “Als hij fit is, hebben we er een international bij. Op Standard hebben we meteen gezien hoe belangrijk Zinho voor ons kan zijn.”