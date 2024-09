Timmy Simons verklapt dat Westerlo nog een transfer wil doen

KVC Westerlo begon enorm goed aan het seizoen, maar kende nadien een lastig dipje. Met een 1 op 9 zullen de troepen van Timmy Simons weer op zoek gaan naar de drie punten tegen Anderlecht. Dit wel zonder Lucas Stassin die indruk maakte en ook nog een transfer versierde deze zomer.

KVC Westerlo kon alle Belgische voetbalfans verbazen tijdens de eerste weken van het seizoen. De club pakte 9 op 9, maar nadien volgde er dan wel weer een 1 op 9.

De club zal nu weer volle focus de competitie hervatten tegen Anderlecht op zaterdag. Dit wel zonder Lucas Stassin nu, die naar Saint-Etienne is vertrokken. Daardoor is Matija Frigan nu de enige echte spits in de A-kern.

"Als er iets met Matija Frigan gebeurt, hebben we geen zuivere spits ter vervanging, maar we hebben wel een aantal andere jongens die dat een aantal weken kunnen opvangen. Laten we dus hopen dat er niets met Matija gebeurt", vertelde coach Timmy Simons bij Gazet van Antwerpen.

De transfermarkt is inmiddels gesloten, maar clubs kunnen nog wel transfervrije spelers aantrekken. Dat lijken de Kemphanen dan ook van plan.

"Maar we zullen ook niet zomaar een transfervrije speler binnenhalen. Het plaatje moet helemaal kloppen. Is hij topfit? Welke mentaliteit heeft hij? Er mag wat karakter in zitten, maar hij moet ook passen in de groep", besluit Simons.