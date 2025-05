'Het mag wat kosten: Anderlecht wil uitpakken en pion van Vincent Kompany afpakken'

Anderlecht zat dit seizoen met ongelofelijk veel geblesseerden. De medische staf kwam daardoor meer dan eens onder vuur te liggen.

Het was ongezien, hoeveel spelers van RSC Anderlecht dit seizoen aan de kant zaten. Daardoor werd er met een scheef oog gekeken naar de medische staf.

Er werden enkele nieuwe pionnen aangesteld en richting volgend seizoen zou het budget voor de medische omkadering stevig omhoog gaan. Het Laatste Nieuws meldt dat paarswit onderhandelt met Bram Geers.

Hij is momenteel aan de slag als performance coach in de trainersstaf van Vincent Kompany bij Bayern München. Geers was in het verleden ook al physical coach bij Anderlecht onder Kompany.

Hij volgde Kompany naar Burnley en Bayern München. Geers zou echter weer dichter bij huis aan de slag willen gaan, waardoor de zaak normaal zeker rond moet geraken.

Volgens HLN zou Anderlecht ook een extra krachttrainer aanwerven. Of er nog plaats is voor Wim Vandeven en Jacques Borlée is niet duidelijk op dit moment. De twee grote namen uit de atletiek kwamen er laat dit seizoen bij.