Marc Degryse is heel formeel: "Ik ben het niet eens met Wouter Vandenhaute"

RSC Anderlecht was duidelijk een maatje te klein voor Club Brugge. Marc Degryse countert dan ook de opvallende woorden van voorzitter Wouter Vandenhaute.

Club Brugge grijpt mogelijk naast een nieuwe landstitel, maar voor Marc Degryse is het duidelijk dat blauwzwart een goed seizoen draaide en ook goed blijft werken achter de schermen.

“Het is maar de vraag of dit ook zo is in Anderlecht. De voorzitter beweert van wel. Ik kan niet anders dan vaststellen dat wéér een andere weg dient ingeslagen”, zegt Marc Degryse erover in Het Laatste Nieuws.

Volgens hem zal Renard deze zomer opnieuw andere spelers moeten binnenhalen op de cruciale posities in het elftal. De selectie zou er tegen september wel eens totaal anders kunnen uitzien.

“Hoe dan ook, ik ben het niet eens met Wouter Vandenhaute als hij beweert dat Anderlecht op de goede weg is. Hoe kun je dat zeggen als je dit seizoen in 12 wedstrijden tegen Union, Club Brugge, en Racing Genk — de top drie, dus — welgeteld één gelijkspel hebt behaald?”

Paarswit verloor, de bekerfinale inbegrepen, vijf keer van Club Brugge dit seizoen en ook tegen Genk en Union SG ging zo goed als alles verloren. “Dat zijn hallucinante cijfers”, besluit Degryse.