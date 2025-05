Gelijk met Bertaccini, maar om deze reden eindigt Tolu zeker voor hem als topschutter

Tolu Arokodare scoorde afgelopen weekend tegen KAA Gent zijn 21ste doelpunt. Daarmee lijkt hij zeker van de trofee van topschutter in de Jupiler Pro League.

Tolu Arokodare zat afgelopen weekend op de bank om de wedstrijd tegen KAA Gent aan te vatten. In de 71ste minuut mocht hij invallen, om even later toch zijn doelpuntje mee te pikken.

Dat had hij nodig in de topschutterstand, want zo komt hij nu naast Adriano Bertaccini van STVV op de eerste plaats, met allebei 21 doelpunten achter hun naam.

Volgens het reglement is de speler van KRC Genk nu topschutter, omdat hij meer doelpunten op verplaatsing gemaakt heeft dan de Kanarie. Bertaccini kan niet meer scoren, want zijn seizoen zit erop.

Tolu moet nu enkel nog rekening houden met de eerste achtervolgers. Kasper Dolberg van Anderlecht telt drie doelpunten minder, Promise David van Union SG heeft er vier minder.

“Het voelt fantastisch om nu quasi zeker te zijn van die titel. Ik ben heel bij dat ik enkele minuten kreeg om te proberen dat goaltje mee te pikken”, klinkt het in Het Belang van Limburg.

“Of ik gefrustreerd was dat ik met dat doel in het achterhoofd niet aan de wedstrijd mocht beginnen? Nee, want ik wist al van in het begin van de week dat ik niet zou starten. Nu is het enkel hopen dat Kasper Dolberg en Promise David op de laatste speeldag niet nog enkele doelpunten maken.”