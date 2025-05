"Het is bijna een schande": analist zegt waar het op staat voor Cercle Brugge

Cercle Brugge won het eerste duel van de barrages met 1-5 van Cercle Brugge. Daarmee lijkt het behoud nu al helemaal verzekerd.

Cercle Brugge heeft een goede uitgangspositie afgedwongen voor de terugmatch in de barrages voor het behoud in de Jupiler Pro League. Met vier goals bonus mag het vrijdag in eigen huis aantreden tegen Patro Eisden.

Voor Vital Borkelmans toont deze uitslag dat het kwaliteitsverschil tussen eerste en tweede klasse nog altijd bijzonder groot is. “Het moet zuur zijn om net nu de zwaarste nederlaag van het seizoen te incasseren”, vertelt hij aan Het Belang van Limburg.

Al had het voor de Vereniging eigenlijk nooit zover mogen komen. Volgens Borkelmans is het de schuld van het bestuur, met al die trainerswissels.

“Met deze spelerskern horen ze thuis in de middenmoot van eerste klasse. Het is bijna een schande dat ze tot de laatste snik hebben moeten vechten tegen de degradatie”, gaat hij verder.

Voor Patro Eisden is het dan weer een duidelijk signaal dat er goed gewerkt werd, maar dat er nog meer nodig is dan wat er nu in huis is. Hij raadt de ploeg aan de kern verder uit te bouwen, eentje die zou kunnen overleven in 1A.

“Hopelijk voor hen volgen er nieuwe kansen in de toekomst, al vrees ik dat het in de komende jaren alleen maar moeilijker gaat worden om te promoveren met de competitiehervorming die op til is”, besluit Borkelmans.