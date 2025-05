Strijd is nog niet gestreden: Stijnen gunt spelers tijd om mentaal te bekomen na pijnlijke pandoering tegen Cercle

Na de zware 1-5 nederlaag in de heenwedstrijd van het barrageduel tegen Cercle Brugge is het slikken geblazen bij Patro Eisden. De klap kwam hard aan, maar toch weigert trainer Stijn Stijnen de handdoek te gooien.

Gisteren stond volledig in het teken van verwerking bij Patro. De mokerslag van vrijdag zinderde nog na bij de spelers en staf.

“Ik heb de spelers maandag en dinsdag vrij gegeven, zodat ze de eerste 48 uur na de match thuis kunnen zijn", zegt Stijnen in Het Belang van Limburg. “Vanaf woensdag komen we weer samen en bereiden we het plan voor de volgende dagen voor. Vrijdagmorgen vertrekken we naar Brugge waar we overdag op hotel verblijven.”

De ruime nederlaag deed pijn, maar kwam niet volledig onverwacht. Patro kreeg af te rekenen met een tegenstander die een maatje te groot bleek. “We hebben gelukkig een mature groep die zich snel herstelt en weet dat zulke zaken tegen een sterke tegenstander kunnen voorvallen", reageert Stijnen.

Toch beseft Stijnen dat de kansen op promotie nu bijzonder klein zijn. Een 5-1 nederlaag ophalen in het Jan Breydelstadion lijkt haast onmogelijk. Maar opgeven? Dat zit volgens Stijnen niet in zijn aard.

Ondanks de ontgoocheling heerst er ook trots. Stijnen benadrukt dat zijn spelers trots mogen zijn op hun parcours ongeacht het eindresultaat van vrijdag.