Zorgt KAA Gent voor stunt tegen Union SG? Hein Vanhaezebrouck komt verschroeiend hard uit de hoek

In Brugge zijn alle ogen op KAA Gent gericht. Blauwzwart heeft de hulp van de Buffalo's nodig om Union SG de titel te zien missen.

De laatste speeldag staat zondag op de agenda. Als Union SG wint van KAA Gent is het kampioen. De kans dat Club Brugge nog met een nieuwe landstitel gaat lopen lijkt bijzonder klein.

Ook Hein Vanhaezebrouck ziet KAA Gent geen scherprechter meer worden. “Absoluut niet. Om voor een verrassing te zorgen heb je kwaliteit nodig, of toch minstens wat speciale mannen”, vertelt de analist in Het Nieuwsblad.

Met een Max Dean was dat misschien nog mogelijk, maar anders is er volgens Vanhaezebrouck niemand die voor die stunt kan zorgen. “En defensief staat AA Gent in zijn totaliteit zwak. Genk creëerde niets en scoorde toch vier keer. Dan weet je genoeg.”

Vanhaezebrouck is verschroeiend hard voor zijn ex-ploeg. “Er staat ook geen groep die waarin iedereen alles geeft tot ze erbij neervallen. Dat heb ik zelfs nog geen enkele keer gezien deze play-offs.”

Veel spelers gaan volgens de analist niet tot het uiterste en spelen op reserve. Ze zijn niet leeggespeeld na 70, 80 of sommigen zelfs 90 minuten. “Je hebt al de minste ploeg in die top zes, maar met die mentaliteit heb je in de play-offs niets te zoeken.”

De conclusie van Vanhaezebrouck is verschroeiend hard. “Er zijn ongetwijfeld nu al spelers van Gent bezig met hun congé en waar ze daags na de match op Union naartoe gaan. Het is onmogelijk dat dit Gent negen matchen niet presteert en er nu plots zou staan.”