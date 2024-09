Vorig seizoen nog bij Club NXT, straks in San Siro... Revelatie zonder complexen: "Ik was altijd de magerste en de kleinste"

Op 19-jarige leeftijd beleeft Joaquin Seys zijn doorbraakseizoen bij Club Brugge, ondanks de stevige concurrentie op zijn posities. Seys, die zowel op rechts als links kan spelen, moet opboksen tegen gevestigde waarden zoals Sabbe, De Cuyper en nieuwkomer Siquet.

"Toen Siquet werd aangekondigd, dacht ik wel even 'fuck, die positie was toch al dubbel bezet?' Maar ik besefte snel dat op dit niveau zoveel concurrentie noodzakelijk is, het maakt ons alleen maar beter," vertelt Seys in Krant van West-Vlaanderen.

De jonge back heeft geleerd om zich niet te laten ontmoedigen door obstakels. Hij herinnert zich zijn jeugdjaren waarin hij, als de kleinste en magerste speler, moest opboksen tegen grotere jongens. "Ik was altijd de magerste en de kleinste jongen die tegen grotere en sterke jongens moest concurreren. Dan kreeg ik vaak te horen: 'we willen je nu nog niet kapotmaken.' Maar dat heeft me alleen maar sterker gemaakt."

En straks staat hij in de grootste stadions van de wereld. "Mijn eerste droom, spelen in het eerste elftal van Club op Jan Breydel, is al uitgekomen, maar San Siro in de Champions League is nog van een ander niveau," vertelt hij.

Voor Seys begint het eruit te zien als een sprookje. "Ik weet nog hoe ik als kind naar de Champions League keek en telkens ik die hymne hoorde, dacht ik: ooit wil ik daar ook staan."

Hoewel de tegenstanders imposant zijn, blijft Seys met beide voeten op de grond. "Ik zal in de tunnel en in dat rijtje wellicht wel nerveuzer zijn dan als we tegen KV Mechelen of KV Kortrijk moeten spelen, maar eenmaal de wedstrijd begint, zal ik die 80.000 toeschouwers wel van mij kunnen afzetten. Dan speel ik gewoon mijn spel."