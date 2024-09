Club Brugge deelt nieuwe teamfoto: één opmerkelijke afwezige

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Club Brugge heeft zaterdag de nieuwe teamfoto gedeeld op sociale media. Daarop zijn enkele afwezigen, waaronder zeker één opvallende.

Zo ontbreken Dedryck Boyata, Faitout Maouassa en Kamal Sowah bij de groep. Die laatste twee werden er nu ook niet meteen bij verwacht.

Zij moesten een nieuwe club zoeken, maar zitten nog steeds bij blauw-zwart. De twee zitten dan ook al een tijdje niet meer bij de A-kern van Club.

Maar Boyata is toch een opvallende afwezige. Hij werd deze mercato gezien als een overbodige pion en mag vertrekken. Uiteindelijk is hij half september nog een speler van Club Brugge.

Het lijkt erop dat ze bij blauw-zwart in ieder geval niet meer rekenen op zijn diensten. De ex-Rode Duivel kwam twee jaar geleden aan bij Club, maar kon geen vaste basisplaats veroveren. De laatste keer dat hij bij de selectie zat van een officiële wedstrijd, was tegen Union in de Supercup. Spelen deed hij wel niet toen.