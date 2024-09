De overwinning...en een last minute transfer: vertrek van overbodige pion van Standard bekendgemaakt tijdens wedstrijd tegen Dender

Standard kon vrijdagavond met 0-2 winnen van Dender. Tijdens de wedstrijd werd het vertrek van Abdoul Tapsoba officieel bevestigd.

Gisteravond sloot de Turkse transfermarkt, een van de laatsten die nog transfers toestaat, om middernacht zijn deuren. In tegenstelling tot Arnaud Bodart heeft Abdoul Tapsoba daar wel een oplossing gevonden.

De aanvaller verlaat Standard definitief. Hij heeft een contract van twee jaar getekend bij Adanaspor, een team in de tweede Turkse divisie. Het nieuws werd bekendgemaakt terwijl de Rouches aan het spelen waren in Dender.

Niet in de plannen van Leko

Deze zomer keerde Abdoul Tapsoba terug van zijn uitleenbeurt aan Amiens. De Burkinese international (28 caps) heeft niet echt overtuigd in de Ligue 2. Hij was basisspeler in de eerste weken, maar verdween daarna van het toneel en heeft in 2024 geen enkele minuut gespeeld.

Hij hoopte echter tijdens de voorbereiding bij Standard zijn nut in de aanval aan Ivan Leko te bewijzen. Er leek ruimte te zijn gezien de vele vertrekkende spelers in de aanvallende sector.

Maar hij heeft nooit het vertrouwen teruggevonden dat hij enkele seizoenen geleden onder Luka Elsner toonde. Bij Adanaspor wordt hij de teamgenoot van niemand minder dan Jordan Lukaku.