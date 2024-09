Fink, Lattanzio en Mazzu: CEO van STVV geeft parallel bij zijn trainers toe

STVV beleefde vorig jaar een goed seizoen in de Jupiler Pro League. Dit jaar begon het allemaal dramatisch en werd al een trainerswissel doorgevoerd.

Thorsten Fink trok na vorig seizoen van STVV naar KRC Genk. Hij werd vervangen door de nobele onbekende Christian Lattanzio die voor de interlandbreak al vervangen werd door Felice Mazzu.

De laatste drie trainers van de Kanaries hebben alvast één ding gemeen: ze stonden bijlange niet bovenaan het lijstje van CEO Takayuki Tateishi om trainer te worden bij STVV.

Wie de echte nummer één in hun keuze was, dat wil Tateishi niet zeggen. “Dat hou ik intern”, vertelt hij aan Het Belang van Limburg. “Want misschien wordt die man in de toekomst opnieuw kandidaat.”

Deze zomer was er een lijst van dertig kandidaten die aan drie voorwaarden moesten voldoen. “De nieuwe coach moest in staat zijn ons te kwalificeren voor play-off 2, attractief voetbal bleef een stokpaardje en het moest iemand zijn die bereid was te focussen op jong talent.

Lattanzio beantwoordde aan het profiel, maar al snel werd duidelijk dat de match niet made in heaven was. “Na die eerste drie zwakke wedstrijden hebben we bepaalde zaken besproken en was er verbetering merkbaar. Mits een winstmatch had een vervolg gekund, maar we bleven zonder zege.”

Lattanzio wordt vooral verweten om niet te juiste keuzes gemaakt te hebben, zoals bijvoorbeeld in de positie van bepaalde spelers. Zelfs na advies van het bestuur. Ondertussen zijn alle posities vervangen en moet het helemaal lukken voor de Kanaries.