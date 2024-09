Kevin De Bruyne kan op de steun van Johan Boskamp rekenen: "Hij heeft de ballen om te zeggen waar het op staat"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Kevin De Bruyne was deze week het gespreksonderwerp in de Belgische voetbalwereld. Nadat hij maandagavond zijn ploegmaats van bij de Rode Duivels bekritiseerde na de 2-0 nederlaag tegen Frankrijk, heeft iedereen zijn mening al wel gegeven.

Er vloeide al veel inkt over de kritiek van Kevin De Bruyne op zijn ploegmaats bij de Rode Duivels. Somiggen stellen zelfs dat hij niet de geschikte kapitein is voor de nationale ploeg, maar daar is Johan Boskamp het niet mee eens.

"Wat is dat nou voor slap gelul", begint hij bij Het Belang van Limburg. "Omdat de Kev de ballen heeft om te zeggen waar het op staat, zou hij nu plots geen geschikte kapitein meer zijn?"

"Zien ze dan liever een dooie lul voor de camera die helemaal niets zegt? Kevin nam tenminste zijn verantwoordelijkheid. Maakt dat van hem een slechte aanvoerder?", gaat hij verder.

Boskamp kan uiteindelijk ook begrip opbrengen voor wat KDB in zijn interview allemaal vertelde. "Maar tijdens de rust had hij zich toch al eens kwaad gemaakt in de kleedkamer. Als zijn woorden daar door niemand worden opgepikt, dan snap ik dat hij zich ook niet meer inhield voor de camera."

In de ochtend na het interview stond De Bruyne al paraat als ambassadeur voor een goed doel. "Grote klasse vond ik dat. Ondanks alle bagger die hij over zich heen kreeg, komt ie toch zijn verplichtingen na. Daar doe ik mijn hoedje voor af", besluit Boskamp.