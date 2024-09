Terugkeer van Zinho Vanheusden moet nog wachten: KV Mechelen wil geen risico's nemen

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Zinho Vanheusden zal nog wel even aan de kant blijven bij KV Mechelen. De club wil geen risico's nemen met de verdediger.

Zinho Vanheusden heeft al bijzonder veel pech gehad met blessures in zijn carrière. De centrale verdediger is op dit moment alweer out.

Vanheusden kreeg begin dit seizoen last van een eerdere hernia in de rug. Hij speelde voorlopig nog maar één wedstrijd voor Malinwa, tegen Standard.

Een week nadien kon hij al niet meer op het veld staan tegen Anderlecht. Zijn club zou geen enkel risico willen nemen met hem en geeft hem ook zijn tijd.

Volgens Het Laatste Nieuws revalideert hij bij topkinesist Lieven Maesschalck deze week. Volgende week zou hij bij de club dan weer een individueel programma krijgen. Zo zal het nog wel even duren voor we hem weer in actie zien.