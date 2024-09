Nog steeds de allerbeste: Thibaut Courtois zendt boodschap de wereld in na nieuwe mijlpaal

Thibaut Courtois kwam de laatste tijd in België enkel in het nieuws door zijn ruzie met bondscoach Domenico Tedesco. Maar bij Real Madrid bewijst hij intussen weer dat hij nog steeds de beste van de wereld is.

Tegen Real Sociedad bereikte de goalie alweer een mijlpaal in zijn carrière. De 2-0 overwinning markeerde zijn 100ste clean sheet als speler van Real Madrid. Courtois had daarvoor 241 optredens nodig.

Hij reageerde via de kanalen van de Koninklijke: “Hallo Madridistas! Ik ben erg blij met de overwinning van vandaag en jullie steun. En ik ben opgetogen dat ik 100 clean sheets heb bereikt met Real Madrid. Klaar voor meer”, klonk het.

Over de wedstrijd dan. "Het is altijd lastig om hier te spelen. Het was een moeilijke wedstrijd na de interlands. Het was niet onze beste wedstrijd. We hadden geluk met de palen, maar dat helpt ook."

"Daarna creëerden we gevaar, we hadden twee duidelijke strafschoppen en Vini en Mbappé waren goed. Ze zullen samen steeds beter worden. Ze zorgden voor gevaar en ik denk dat ze veel doelpunten gaan maken. Ze zijn ook goed met strafschoppen."

Over zijn record vervolgde Courtois: "Het is geweldig om 100 keer zonder tegendoelpunt te eindigen. Het is niet altijd makkelijk, we zijn een heel offensief team. Vandaag lieten we zien dat als we de nul houden, we bijna altijd winnen. Nou ja, dat is normaal (lacht). Tijd om dat aantal te verhogen."

"Ze hebben dit seizoen pas twee keer tegen ons gescoord. We doen het goed. We kijken ernaar uit om meer wedstrijden te spelen, die ik vorig jaar vaak vanuit de tribunes heb bekeken. Ik ben blij om weer te spelen."