Wervelend Genk heeft alle wapens om situatie in Anderlecht te laten exploderen, vergiftigd geschenk voor Riemer

Good luck Anderlecht om in deze omstandigheden morgenavond Genk te moeten ontvangen. De Limburgers zijn op kruissnelheid geraakt en voetballen bijwijlen wervelend. Het gevaar komt er van alle kanten. Zij kunnen de crisis in Neerpede nog net iets groter maken.

Als Brian Riemer gisteren de beelden van Genk in Jan Breydel bekeken heeft, zit hij nu met de handen in het (denkbeeldige) haar. Hoe moet hij met de huidige vorm van de ploeg in godsnaam een recept vinden waarbij hij én de aanval kan laten renderen én de aanvalsgolven van de Limburgers afstoppen.

We zaten zaterdag in Jan Breydel en Genk voetbalde kans na kans bij elkaar. Zoals Miron Muslic achteraf zei: "Ze hadden er vijf of zes kunnen en moeten maken." Als de coach van de tegenstander dat zegt, weet je dat het niet overdreven is.

Sardella zal bij Sor moeten blijven

Die uitgestelde match komt zo als een wel héél vergiftigd geschenk voor Brian Riemer, die onder grote druk staat. Supporters, pers, analisten... ze gaan er allemaal met de botte bijl in. In ieder geval heeft hij problemen, want Killian Sardella zal alvast niet de hele flank mogen doen.

Die fout maakte Gary Magnée zaterdag en Yira Sor dook slag om slinger in zijn rug. En als de Nigeriaan weg is, zie je hem niet meer terug. Gevolg: 1 goal en 2 assists tegen Cercle. Francis Amuzu kan er een puntje aan zuigen. Als Sardella achteraan moet blijven, loopt er op de rechterflank niets meer, want rechtsbuiten Dreyer loopt daar niet graag.

"Het gevaar komt van overal bij ons", zei Jarne Steuckers ons. Dat klopt. Steuckers zelf is daar de belichaming van. Drie goals en drie assists in zijn eerste zes matchen voor Genk. Dat zijn statistieken waar je als middenvelder mee kan thuis komen.

Kos Karetsas kan die nog niet voorleggen, maar de 16-jarige is wel een lust voor het oog en verdeelt het spel zoals weinigen dat doen in België. En achter hem lopen met Patrik Hrosovsky en Bryan Heynen straks twee jongens die alles oplossen. "Bryan was een soort van het ontbrekende puzzelstuk", knikte Karetsas.

Verschaeren komt telkens te kort tegen Genk

Sinds Heynen terug is, pakte Genk 12 op 12. "Met hem erbij hebben we dominantie op het middenveld", aldus Karetsas. Leander Dendoncker gaat ogen te kort komen om dat allemaal op te vangen. Verschaeren valt tegen Genk steeds te licht uit. De keuze van zijn middenveld zal bepalend worden voor Riemer.

Maar dat is nog niet alles. Zonder Jan Vertonghen wordt het voor Zanka en Simic - wat was die slecht zaterdag - een hele opgave om Tolu Arokodare onder controle te houden. De Togolees is dan misschien niet de meest verfijnde, maar het is wel een stormram.

Op dit moment zien we niet goed hoe dit Anderlecht dinsdagavond omtrent 22u30 met drie punten de bus naar Neerpede gaat opstappen. Het enige waar Riemer zich kan aan optrekken, is dat Genk tegen Cercle twee doelpunten weggaf op stilstaande fases. Daar puurde Anderlecht dit seizoen wel al wat goals uit.

Het blijft natuurlijk voetbal, maar gezien we de twee matchen na elkaar zagen, konden we het niveauverschil wel vrij goed inschatten. En dat was groot. Al was Cercle defensief wel kaas met gaten, Genk creëerde wel alles vanuit het spel.