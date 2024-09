Andi Zeqiri laat zich uit over zijn transfer van KRC Genk naar Standard: "Er zijn intern dingen gebeurd..."

Andi Zeqiri maakte deze zomer de overstap van KRC Genk naar Standard. Hij komt nog eens terug op zijn bewogen zomer.

Andi Zeqiri maakte deze zomer de overstap van KRC Genk naar Standard. Hij wordt uitgeleend met aankoopoptie. Als ze bij de Rouches tevreden zijn, kan hij dus ook definitief overkomen.

Bij Genk kon hij nooit een vaste basisplaats veroveren. De eerste twee wedstrijden van het seizoen mocht hij nog minuten maken, maar de drie wedstrijden nadien bleef hij steeds op de bank zitten.

"Het was niet makkelijk, de mercato was moeilijk voor iedereen en niet alleen voor mij", begint hij bij Sky Sports. "Het was behoorlijk stressvol omdat ik, zoals ik al zei, al een jaar bij Genk had doorgebracht en in mijn hoofd lag het voor de hand dat ik nog een jaar zou blijven om alles op te breken, maar..."

Zeqiri geeft zo ook de reden van zijn vertrek. "Er gebeurden dingen intern in de tussentijd en mijn visie week af van die van het Genkse management."

Iets wat de Genk-fans Zeqiri niet kunnen kwalijk nemen is zijn inzet. De Zwitser vocht steeds op het veld voor iedere bal. "Om eerlijk te zijn weet ik niet waarom (ze wilden me weg hebben), maar ik ben altijd een harde werker geweest die mijn prestaties op het veld voorop stelde. Helaas was dat niet genoeg..."