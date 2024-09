Brian Riemer neemt zelf het woord over zijn toekomst bij Anderlecht: "Ik heb mijn leven gegeven voor deze club"

De positie van Brian Riemer bij Anderlecht wordt steeds moeilijker. Ondanks dat er binnen de club beslist is om door te gaan met hem, zou zijn positie bij verlies tegen Charleroi echt onmogelijk kunnen worden. De coach van paars-wit had daar echter het een en ander zelf over te zeggen.

"Het is de eerste keer sinds lange tijd dat we met twee doelpunten verschil verliezen, en dat tegen een team in topvorm zoals Genk. Hun vermogen om kansen te creëren was indrukwekkend. Het grootste probleem was onze druk; hun kwaliteit aan de bal gaf ons veel problemen, wat niet in lijn was met onze plannen", analyseerde hij.

Waarna de onvermijdelijke vraag kwam of dit nu de moeilijkste momenten ooit zijn uit zijn trainerscarrière."Yes and no. Voor mij waren de eerste zes maanden uitdagend. Toen ik hier aankwam, voelde ik dat de club in brand stond. We moesten veel zaken aanpakken, zowel intern als extern. Dat was zwaar voor het team, maar voor mij iets minder, aangezien ik nieuw was. Voor de club was het echter het moeilijkste."

De perceptie kan tricky zijn. We verloren slechts één wedstrijd. Er zijn veel zaken waarvoor ik verantwoordelijk ben, maar er zijn ook veel positieve punten waar ik me op focus. Het wordt te makkelijk om te zeggen dat alles 'shit' is. We moeten de nodige verbeteringen accepteren en eraan werken."

Over de druk vanuit de fans zei hij: "Fans kunnen zeggen en doen wat ze willen. Mijn taak is om de focus te houden tijdens de trainingen van maandag tot zaterdag. Ik hou van deze club vanaf de dag dat ik hier aankwam, en ik blijf gefocust op mijn werk. Ik heb elke dag mijn leven gegeven voor deze club."

Riemer benadrukte nog eens dat Anderlecht met Vertonghen, Hazard en Dreyer (die een knieprobleem heeft) veel kwaliteit verloren heeft. Hij moest Dendoncker in de verdediging zetten om voor de nodige stabiliteit te zorgen, maar miste hem wel op het middenveld. "Als ik twee Dendonckers had, zou ik daar veel geld voor geven."