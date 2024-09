Acht nieuwkomers bij KAA Gent, maar Vrancken geniet vooral van twee "interne transfers"

KAA Gent strikte met Vancsa vlak voor de transferdeadline nog een achtste zomertransfer beet. Na Gudjohnsen, Dean, Delorge, Ito, Omgba, Varela en Araujo is hij nu ook een speler van de Buffalo's. Toch zijn de belangrijkste transfers misschien wel de 'interne transfers'.

Met Gudjohnsen en Dean kwamen twee centrale spitsen de rangen vervoegen, terwijl ook Vancsa, Varela en Araujo als wingers kunnen gecatalogiseerd worden. Veel extra aanvallend geweld dus in de rangen van Wouter Vrancken.

Toch deed die het tegen KV Mechelen met een 4-3-3 zonder Vancsa, Varela of andere nieuwkomers op de flanken. De flanken van dienst waren Noah Fadiga en Franck Surdez. Beiden bedankten voor het vertrouwen met een doelpunt.

Beiden waren uiteraard blij met hun doelpunt en straalden het uit in de mixed zone achteraf, al had Fadiga graag ook nog een tweede doelpuntje meegepikt. En ook bij Surdez is de kop er voor dit seizoen helemaal af.

Genieten van "interne transfers"

De transferpolitiek van Gent was de voorbije weken en maanden duidelijk. Vrancken maalde er eerder al niet om: "Of we genoeg spitsen hebben om het seizoen in te gaan? Het is zaak om de huidige spitsen op de rails te krijgen.

"En dus niet te zagen over nog eentje extra. We moeten ze vertrouwen geven met z’n allen om zo een goede vibe te vinden", aldus de oefenmeester van de Buffalo's. Ondertussen heeft hij met Surdez en Fadiga wel goede moves gemaakt.

Door ze iets anders uit te spelen op het veld - zo is Fadiga van de verdediging naar de aanval getransfereerd. "Surdez en Fadiga zijn twee interne transfers", beseft Vrancken zelf ook ondertussen dat het goed uitpakt.

"Franck Surdez manifesteerde zich al in de voorbereiding door de juiste ruimtes te benutten. Het gaat crescendo met hem sinds dag één. Ik vroeg hem nog een keertje waarom hij alleen scoorde voor Zwitserland en niet voor ons."

Kwalitatief stappen gezet

"Hij zei dat het altijd ging komen. Hij werkt heel hard en gaat niet puur voor eigen succes. Dat hij nu zijn goaltje meepikt? Dat is heel fijn voor die jongen. Iedereen gunt het hem van harte."

En ook voor Fadiga is de kop eraf: "Noah is gegroeid in het seizoen en van back een winger geworden. In het begin van het seizoen raakte hij zijn man nog niet altijd voorbij, nu begint dat wel te lukken en daardoor komen er ook andere ruimtes vrij."