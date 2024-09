Anderlecht heeft een héél duidelijk plan met jeugdproduct: 'Stroeykens zal pad van Verbruggen en Debast bewandelen én moet (minstens) dit bedrag in het laatje brengen'

Mario Stroeykens moet de komende maanden dé absolute sterkhouder van RSC Anderlecht worden. De Belgische recordkampioen heeft namelijk een héél duidelijk plan voor ogen voor het 19-jarige jeugdproduct.

Mario Stroeykens zal de komende weken en maanden amper nog weg te denken zijn uit de basiself van RSC Anderlecht. Jesper Fredberg heeft namelijk een héél duidelijk plan met de aanvallende middenvelder. En ook Brian Riemer is overtuigd.

Stroeykens moet volgende zomer namelijk het pad van onder anderen Bart Verbruggen en Zeno Debast bewandelen. Lees: een transfer maken voor héél véél centen. Het is immers op die manier dat Fredberg ook de volgende mercato's zijn bankrekening moet vullen om versterkingen te halen.

© photonews

Meer zelfs: La Dernière Heure weet al welk bedrag de Deen in gedachten heeft. Fredberg hoopt dat Stroeykens een slordige twintig miljoen euro in het laatje zal brengen. Ter vergelijking: Transfermarkt schat zijn marktwaarde vandaag op tien miljoen euro.

Anderlecht was afgelopen mercato dan ook bereid om (voorzichtige) risico's te nemen. Christian Eriksen was dé droom, maar van zodra het duidelijk was dat de Deense middenvelder niet zou komen werd niet langer verder gezocht.

Wat zijn de plannen van RSC Anderlecht met Mario Stroeykens?

Dennis Praet zag een terugkeer naar Anderlecht - hij trok uiteindelijk naar Antwerp FC - zeker en vast zitten, maar Fredberg weigerde zijn terugkeer. De sportief directeur vreesde dat de vijftienvoudig Rode Duivel de ontwikkeling van Stroeykens zou belemmeren.