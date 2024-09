Belgische traditieclub staat op héél knappe derde plaats, maar lat blijft hoog liggen: "We zijn niet constant genoeg"

Sporting Charleroi trekt zaterdag naar een geslagen RSC Anderlecht. De Henegouwers kunnen de PO1-ambities kracht bijzetten. Al wil Rik De Mil geen stappen overslaan.

Sporting Charleroi kampeert na zeven wedstrijden op een derde plaats in het klassement. De Zebra's sprokkelden al twaalf punten. En dat zijn er evenveel als de volgende tegenstander.

Al is de teneur bij RSC Anderlecht - Charleroi komt er zaterdag op bezoek - wel anders. Brian Riemer moét winnen om zijn vel te redden, terwijl het publiek niet meteen op de banken staat te springen.

"We trekken alvast met heel veel vertrouwen naar Anderlecht", aldus Rik De Mil in La Tribune. "We hebben iets gecreëerd met de groep. Ik merk bovendien dat we een pak harder werken dan vorig seizoen."

Nochtans slaagde De Mil erin om Charleroi vorig seizoen van de degradatie te redden. Slechts enkele maanden later staan De Zebra's virtueel in de Champions Play-Offs.

Is Sporting Charleroi een kandidaat voor PO1?

"Daar zijn we nog lang niet", houdt de coach de druk logischerwijs af. "We doen het goed, maar zijn niet constant genoeg in onze prestaties. Vooral tegen de ploegen uit die top zes laten we het nog te vaak afweten."