"Je hebt te veel geluk": Thibaut Courtois laat zich uit over zijn relatie met nieuwkomer Kylian Mbappé

Met moeite heeft Real Madrid dinsdagavond Stuttgart verslagen, voornamelijk dankzij een sterke Thibaut Courtois, die werd verkozen tot man van de wedstrijd. Na de match sprak de Belgische doelman over zijn relatie met Kylian Mbappé op de Franse televisie.

Op woensdagavond heeft Real Madrid zijn eerste wedstrijd in de groepsfase van de Champions League gewonnen met 3-1 van Stuttgart. Een overwinning die mede mogelijk werd gemaakt door een uitstekende Thibaut Courtois, die meerdere geweldige reddingen maakte en verkozen werd tot man van de wedstrijd.

Na de wedstrijd werd de Belgische doelman geïnterviewd door Canal + en gevraagd naar zijn relatie met Kylian Mbappé, de nieuwe aanwinst van de club. Courtois lijkt duidelijk te genieten van de competitie tijdens de training.

"Het is waar dat we wat spelletjes spelen. Onlangs voor een wedstrijd, was het hij tegen mij. Hij zei tegen me: 'Ik ga vandaag een doelpunt tegen je maken'. Ik stopte een schot en daarna raakte hij de paal. Hij zei tegen me: 'Je hebt te veel geluk gehad.'"

Thibaut Courtois en Kylian Mbappé, perfecte trainingspartners

"Ik stopte strafschoppen van hem, maar hij scoort ook tegen mij. We plagen elkaar een beetje, het is altijd leuk om het op te nemen tegen een speler van zo'n kwaliteit. Het motiveert me altijd om beter te presteren, en dat geldt ook voor hem", besluit Courtois.

Coach Ancelotti was na afloop nog bijzonder lovend over zijn doelman. "Hij is de beste keeper ter wereld, en ik heb veel topkeepers getraind. Op dit moment is er niemand beter dan hij", verklaarde Carlo Ancelotti over hem tijdens de persconferentie na de wedstrijd.