Aan alles komt een einde: Jesper Fredberg legt uit waarom Anderlecht ervoor koos om Brian Riemer te ontslaan

Brian Riemer werd donderdag ontslagen bij Anderlecht als hoofdcoach. Jesper Fredberg gaf meer uitleg bij het ontslag.

Er moest iets veranderen bij Anderlecht, dat voelde iedereen wel. Op donderdag werd de beslissing genomen bij Anderlecht om afscheid te nemen van Brian Riemer.

"Ik voel me sad", beschrijft Jesper Fredberg zijn gevoel bij Het Laatste Nieuws. "Mijn belangrijkste job is om mijn werknemers te beschermen. Om dan afscheid te moeten nemen van iemand die zo hard gewerkt heeft voor de club, dat is niet leuk. We moeten zien dat we niet meer in dit soort situaties belanden."

Ondanks het feit dat Fredberg afscheid moest nemen van zijn landgenoot, moet er vooruit gekeken worden bij paars-wit. Dat beseft de CEO Sport ook.

"Iedereen draagt hier verantwoordelijkheid in. We delen de zeges, ook de nederlagen. Iedereen speelt z'n rol. We moeten zien dat we hier sterker uit kunnen komen. We hebben stappen gezet onder Brian, en nu gaan we voor die volgende stap. We zijn hongerig, maar met die ambitie komt ook druk kijken", gaat hij verder.

"Bedankt aan Brian voor het harde werk hier", heeft hij nog een boodschap voor Riemer. "Onze Europese reeks en de play-offs vorig jaar, en we deden lang mee voor de titel. We waren ook dit jaar niet slecht begonnen, maar we hebben een evaluatie gemaakt en vinden dat we nog beter kunnen. Daarom hebben we deze keuze gemaakt."

Riemer is altijd strijdvaardig gebleven, ook na de nederlaag tegen KRC Genk. Hij stelde dat hij altijd alles gaf voor de club, dat vergeet Fredberg niet.

"Hij heeft het, zoals ik wel verwachtte, aanvaard als een man. Met het hoofd omhoog. Hij begrijpt dat het niet altijd eerlijk gaat in het voetbal, maar dat er een knoop moest worden doorgehakt."