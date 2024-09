Jonge Belg blijft verbazen, nu ook in de Champions League: "Een paar weken nodig om alles te laten bezinken"

Arne Engels, dat is een sensatie aan het worden. Engels beleefde een droomavond tijdens zijn Champions League-debuut voor Celtic. Met een assist voor de 1-0 en een doelpunt vanaf de penaltystip hielp hij zijn team aan een 5-1 overwinning tegen Slovan Bratislava.

Engels omschreef de avond als "ongelooflijk", mede door de geweldige sfeer in Celtic Park. Engels trapte na zeventien minuten een perfecte corner, waarna hij zelf de 3-0 scoorde via een penalty. De Slovaakse doelman werd naar de verkeerde hoek gestuurd, en de fans gingen uit hun dak.

Engels, die deze zomer voor 11 miljoen euro overkwam van Augsburg, lijkt na zijn invalbeurt in de gewonnen ‘Old Firm’ tegen Rangers nu een vaste basisplaats te hebben veroverd bij Celtic. Hij geniet volop van zijn tijd in Schotland:

“Ik kan nog steeds niet geloven wat ik aan het doen ben. Ik ga nog een paar weken nodig hebben om alles te laten bezinken,” zei hij na de wedstrijd. Hoewel Engels pas kort bij de club is, heeft hij zich moeiteloos aangepast en prijst hij de steun van zijn teamgenoten:

“Het gaat echt goed met mijn ploeggenoten op het veld. We werken daar op training hard aan. Ik ben echt blij met hoe de jongens mij helpen.” Zijn prestaties in de Champions League onderstrepen zijn groei, en hij is nog maar de tweede speler ooit bij Celtic die een goal en assist in één Champions League-wedstrijd heeft geleverd, naast de legendarische Henrik Larsson.

Engels blijft echter bescheiden en gefocust op het team: “Het is altijd leuk om te scoren, maar het belangrijkste is dat we winnen. Ik moet blijven werken om beter te worden. Maar voorlopig verloopt het allemaal hoe ik het wil.”