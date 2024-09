Peter Vandenbempt is toch ergens zeer verrast over bij het ontslag van Brian Riemer

Brian Riemer werd donderdag ontslagen als hoofdcoach bij Anderlecht. Hoewel sommigen het zagen aankomen, was Peter Vandenbempt toch verrast.

De nederlaag tegen KRC Genk was er te veel aan. Brian Riemer krijgt geen kans meer om zich te bewijzen tegen Charleroi en moest donderdag zijn koffers pakken.

"Ik had niet verwacht dat het nieuws vandaag bekendgemaakt zou worden", is Peter Vandenbempt duidelijk verrast bij Sporza. "Het was duidelijk dat het in de lucht hing en dat het op middellange termijn onafwendbaar zou zijn, tenzij er nog een geweldige kentering zou komen. Dat Brian Riemer moet vertrekken, is dus geen verrassing. Dat het vandaag gebeurt, is een kleine surprise."

Anderlecht verloor dinsdag met 0-2 van Racing Genk, al hadden de Limburgers de netten nog meer kunnen doen trillen. "Maar de match tegen Genk is de druppel geweest. De manier waarop Anderlecht overklast werd in de eerste helft in eigen huis, is hard aangekomen."

Bij Genk liep het eerst ook allesbehalve goed. De club pakte 1 op 6 na twee speeldagen en verloor toen met 3-1 op het veld van OH Leuven. Fink bleef het vertrouwen behouden en bedankte het bestuur daarvoor door vijf keer op rij te winnen.

"Ik denk dan vooral aan het contrast waarmee Thorsten Fink bij Genk in geen tijd iets heeft neergezet qua voetbalpatronen tegenover wat Anderlecht na een wekenlange voorbereiding en 7 speeldagen nog altijd maar brengt. Dat was er te veel aan", vertelde Vandenbempt.

De fans riepen om het ontslag van Riemer en het spel bleef slecht. Er moest iets veranderen. "En natuurlijk is er ook de druk van de supporters. Je wil als club niet zomaar toegeven aan de roep om een ontslag, maar als het te veel is, dan is het te veel", besluit hij.