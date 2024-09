Ibe Hautekiet merkt groot werkpunt op bij Standard en ziet dat Union zeer goed wegkwam

Met moed en dankzij opnieuw een clean sheet deelde Standard de punten met de vicekampioen Union op vrijdag. Ibe Hautekiet, die startte vanwege afwezigheden van Bates en Ngoy, was tevreden met het behaalde punt, maar minder te spreken over de aanvallende prestatie van de Rouches.

Een gelijkspel was het meest logische resultaat. Beide teams misten aanvallende kracht en bleven goed georganiseerd. Volgens Ibe Hautekiet is dit punt goed voor de Rouches.

"Onze eerste helft was niet goed, we werkten niet voldoende samen. Het was beter in de tweede helft, maar er waren niet veel kansen. Drie of vier is niet genoeg. Union drukte goed door en soms speelden we gewoon de bal weg zonder te proberen op te bouwen. Over het algemeen is deze 0-0 een goed punt voor ons", zei de centrale verdediger in een interview na de wedstrijd.

Maar Union had evengoed met 10 man kunnen staan. Soufiane Benjdida ging diep en werd tegengehouden door Christian Burgess, de laatste verdediger. Jan Boterberg greep niet in, de VAR zag er ook geen graten in.

🚨 | Christian Burgess trekt aan de noodrem om Soufiane Benjdida te stoppen. 👀 #STAUSG pic.twitter.com/vqV57WOW8Q — DAZN België (@DAZN_BENL) September 20, 2024

"Op het moment van de actie dacht ik dat het een overtreding was. Ik was er bijna zeker van, je zag echt dat hij het shirt van Soufiane vastpakte. Ik zou nooit dat hebben gedurfd op die plek (lacht). En als hij de laatste man is, zou het normaal een rode kaart moeten zijn."

Standard dat probeert op te bouwen, maar er nog niet helemaal in slaagt

Het positieve punt blijft hetzelfde voor Standard, week na week. Stamnummer 16 behaalde zijn zesde clean sheet in acht wedstrijden, terwijl twee gebruikelijke basisspelers, David Bates en Nathan Ngoy, licht geblesseerd waren en niet op het wedstrijdblad stonden. Ibe Hautekiet en Lucas Noubi stonden op.

"We hebben laten zien dat we geen kleine jongens zijn (lacht), we hebben goed samengewerkt. Ik hoop volgende week weer te spelen, maar het zal een andere wedstrijd zijn."

Hoewel het niet altijd lukte, probeerde Standard meer op te bouwen vanuit de verdediging. Vooral Matthieu Epolo gaf vaker mee met de verdedigers, waarbij de gebruikelijke lange ballen werden vermeden.

"De coach was duidelijk, we wilden niet te veel doelpunten incasseren in de eerste wedstrijden. Nu winnen we aan ervaring, vertrouwen en werken we meer aan de opbouw van achteruit. We kunnen het niet altijd, maar het is al beter dan aan het begin van het seizoen", besloot Ibe Hautekiet.