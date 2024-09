Is hij de oplossing voor de aanvallende problemen bij Union SG? "Hij heeft dat killersinstinct"

Union SG heeft vrijdag alweer met 0-0 gelijkgespeeld, dit keer tegen Standard. Het is de 4e wedstrijd op rij waarin de Brusselaars niet scoren.

Afgelopen seizoen kon Union vertrouwen op Nilsson en Amoura om doelpunten te maken. Maar recent is dat veel moeilijker geworden.

Inderdaad, in 8 competitiewedstrijden hebben de Brusselaars slechts 7 keer gescoord. Het is al 4 wedstrijden geleden dat ze de netten nog eens deden trillen. Na de wedstrijd sprak Anthony Moris over het onderwerp bij ons aan de microfoon.

"Kevin Rodriguez heeft in het verleden al laten zien dat hij een wedstrijd in zijn eentje kan beslissen. Hij heeft veel kwaliteiten. Ik was onder de indruk van Ivanovic op training. Hij heeft echt dat extraatje. Hij heeft dat killersinstinct voor doel," zei hij.

"Het is kwestie van die mentale klikte maken voor hen. Fuseini ook. Ze hebben nog werk te doen, maar we mogen niet vergeten dat ze in een nieuwe competitie zijn beland, met nieuwe verwachtingen, bij een club die gewend is om te winnen. We zijn er om hen gerust te stellen en te zeggen dat het zal komen", vervolgde hij.

Moris ziet in Franjo Ivanovic de volgende grote doelpuntenmaker van Union. "Ivanovic? Geweldig! Ik kan je vertellen dat hij op training doelpunten maakt. Zelfs in het spel vind ik dat het lang geleden is dat we zo'n schone aanvaller hebben gehad. Hij kan echt doorbreken dit seizoen. Het is te zien in zijn blik: hij is hier niet om te lachen", verklaarde hij.