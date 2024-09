"Liegbeest, partner in de ramp van 777": Standard-supporters nemen bestuurder op de korrel

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Bij de ontvangst van Union stuurden de Ultras van Standard een bericht naar Pierre Locht. En dat bericht was niet erg vriendelijk.

Vrijdagavond ontving Standard Union, in het kader van de achtste speeldag van het kampioenschap. Een ontmoeting die plaatsvond terwijl het stamnummer 16 nog steeds in volle overnameprocedure zit.

Hoewel 777 Partners officieel niet meer aan boord is en er een nieuwe raad van bestuur is benoemd in Luik, zijn de supporters niet echt tevreden.

Drie personen maken deel uit van deze nieuwe RvB, waaronder Pierre Locht, die aftrad aan het einde van het mandaat van 777 Partners en aan wie werd gevraagd te blijven om stabiliteit binnen de club te brengen.

Toch zijn de Standard-supporters de huidige situatie beu en willen ze niet meer over iemand spreken: niet over 777 Partners, niet over Pierre Locht.

Een spandoek werd dus ontrold in de eerste helft tijdens de wedstrijd tegen Union. De inhoud ervan is duidelijk: "Locht: acteur, leugenaar en partner van de ondergang van 777." Als je de situatie van de club kent, is het een pijnlijke boodschap.