Pär Zetterberg vindt dat Domenico Tedesco het zo moet aanpakken bij de Rode Duivels: "Als trainer luister je best naar hem..."

Net geen twee weken geleden haalde Kevin De Bruyne stevig uit naar zijn ploegmaats bij de Rode Duivels tijdens een interview. Ook Pär Zetterberg heeft er zijn duidelijk mening over.

Kevin De Bruyne was na de 2-0 nederlaag tegen Frankrijk bijzonder gefrustreerd. Na afloop had hij heel wat kritiek op zijn ploegmaats. Sommigen zouden volgens hem niet genoeg geven.

Ook Anderlecht-icoon Pär Zetterberg heeft er zo zijn mening over. "Ik heb in Anderlecht de kleedkamer gedeeld met vaak tien of twaalf De Bruynes. En allemaal schreeuwden we elkaar verrot: ‘What the f*ck are you doing?’ Ik heb het zelf ontelbare keren geroepen en evengoed is het ontelbare keren naar mij geroepen", begint hij bij Het Laatste Nieuws.

Zetterberg kan KDB perfect begrijpen, alleen had hij het nooit voor de camera's gedaan. "Ik vond de uithaal van De Bruyne normaal. En inhoudelijk heb ik er helemaal geen probleem mee. Alléén doe je zoiets niet buiten de vier muren van de kleedkamer."

"Je gaat een medespeler niet publiekelijk in zijn hemd zetten. Dat deden wij bij Anderlecht nooit. Los daarvan, de kleedkamer van de nationale ploeg moet luisteren als Kevin De Bruyne iets zegt."

Zetterberg vindt wel dat ze bij de Rode Duivels iedereen moet luisteren naar hem... inclusief Domenico Tedesco. "He’s the main man. Als De Bruyne zegt: ‘Loop nu allemaal naar de cornervlag’, dan hoort iedereen naar de cornervlag te lopen. Omdat het Kevin De Bruyne is. Een trainer luistert best naar zijn beste speler..."