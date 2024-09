'Club Brugge verbreekt contract en stuurt speler van 4 miljoen euro door'

Club Brugge heeft een overeenkomst bereikt met Faitout Maouassa om zijn contract te verbreken. Dat liep nog tot het einde van dit seizoen.

De Fransman zat sinds 2021 bij blauwzwart. Hij kwam toen over van Stade Rennes. Zijn marktwaarde op dit moment bedraagt 4 miljoen euro.

Bij Club Brugge kwam Maouassa nauwelijks aan de bak. Er volgden dan ook de nodige uitleenbeurten aan verschillende clubs: Montpellier, Lens en Granada.

Deze zomer arriveerde hij opnieuw bij Club Brugge, maar kwam er geen nieuwe uitleenbeurt. Volgens transferjournalist Sacha Tavolieri is het contract van de Fransman nu verbroken.

De speler is nu transfervrij op te pikken door andere ploegen. Maouassa is overtuigd in januari een nieuwe werkgever te vinden, wellicht in de Franse Ligue 1.

Club Brugge betaalde voor Maouassa maar liefst 4 miljoen euro, maar heeft daar maar bitter weinig voor in de plaats gekregen.