Daan Heymans speelt het spelletje eerlijk: "Niet na zeven goede matchen"

Daan Heymans is dit seizoen één van de smaakmakers bij Sporting Charleroi. Dan komt automatisch ook de vraag hoelang hij nog aan boord blijft.

Rik De Mil heeft met Daan Heymans een wel heel nuttige speler in de rangen. De droom van een nieuw buitenlands avontuur, na Venezia, blijft groot. “Om eerlijk te zijn: ja”, klinkt het in Het Nieuwsblad meteen.

Toch is Heymans zelf heel erg eerlijk. “Maar die droom is er altijd geweest. Het is dus niet zo dat ik plots vind dat ik een stap hogerop moet zetten omdat ik zeven goeie matchen heb gespeeld.”

De passage bij Venezia was bijzonder kort en de ploeg promoveerde ook naar de Serie A, waardoor de stap heel erg groot was. Het is ook uitkijken waar het plafond van de speler in de Jupiler Pro League eerst ligt.

“Ik heb eigenlijk nu pas voor het eerst het gevoel dat ik kan laten zien wat ik kan bij een ploeg die aanvallend voetbal brengt. En ik ben zelf heel benieuwd wat ik zou kunnen bij een topploeg, waar je in principe nog meer de bal gaat hebben en nog meer in de box komt.”

Ook dat is voorlopig zeker een droom. “Ik zeg niet dat het mij zomaar zou lukken, maar ik hoop wel ooit de kans te krijgen om het eens te proberen op dat niveau. Laat mij eerst maar eens proberen om deze lijn door te trekken bij Charleroi.”