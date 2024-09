Dan ben je een vakman: zo anticipeerde Rik De Mil na het ontslag van Brian Riemer

Rik De Mil heeft iets neergezet bij Charleroi. De Carolo's spelen mee in de top zes en volgens ons gaan ze dat heel het seizoen doen. Met De Mil hebben ze één van de opkomende jonge trainers in het gilde.

Dat bewees De Mil in het Lotto Park en in de aanloop naar de wedstrijd. De voorbereiding voor de match mocht grotendeels de vuilbak in, want Charleroi had tot donderdag getraind met de gedachte dat Brian Riemer nog aan het roer ging staan.

De Mil moest echter andere accenten gaan leggen toen bekend werd dat David Hubert ging overnemen. "(lacht) Ja, het plan-Riemer viel in het water", aldus de trainer. "Ik voelde wel aan dat er in balbezit niet veel ging veranderen bij Anderlecht."

"Daarvoor was de tijd te kort voor David (Hubert). Ik dacht wel dat hij veranderingen in de manier van druk zetten ging toepassen. Ik weet dat hij een coach is die van een goeie organisatie houdt, zo was hij ook als speler."

"Ik heb me dan rustig neergezet en de wedstrijd van Anderlecht tegen Club Brugge bij de U18 (Hubert was daar tot vorige week coach) bekeken. Daar leerde ik wel het een en ander uit over de manier waarop hij zijn spelers laat lopen. Je probeert je toch altijd zo goed mogelijk voor te bereiden."

Het toont nogmaals aan dat De Mil een vakman is die 100 procent met zijn job bezig is. Bij Charleroi komen er trouwens niets anders dan positieve signalen over hem naar buiten.