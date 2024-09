Imke Courtois noemt twee serieuze kandidaten om Brian Riemer op te volgen

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Dinsdag verloor RSC Anderlecht voor het eerst dit seizoen. Donderdagmorgen werd Brian Riemer de laan uitgestuurd.

Plots ging het in het Lotto Park toch wat sneller dan verwacht. De nederlaag tegen KRC Genk betekende het einde van trainer Brian Riemer bij RSC Anderlecht. “Het spelniveau is niet wat Riemer voor het seizoen beloofde en klaar”, laat analiste Imke Courtois meteen weten in De Zondag.

Een opvolger vinden zal geen gemakkelijke opdracht worden, maar het profiel is wel duidelijk. “Anderlecht moet nu op zoek naar een compromis tussen Kompany en Riemer: mooi voetbal én betere resultaten.”

Er vallen heel veel namen ondertussen. Mark van Bommel, vorig seizoen Royal Antwerp FC, en Alexander Blessin, vorig jaar Union SG, zijn twee van de opties.

“Van Bommel lijkt me geen slechte keuze, die heeft met Antwerp prijzen gehaald mét goed voetbal. En Blessin past overal”, voegt Courtois er nog aan toe.

Van Bommel zit momenteel zonder werk, nadat hij zelf besloot te stoppen bij The Great Old. Blessin zou wel eens zijn job kunnen verliezen bij Sankt-Pauli. Zij spelen vanavond nog tegen Leipzig en pakten nog geen enkel punt.