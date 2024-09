Anderlecht weet wat er scheelt met grasmat, maar... er is geen oplossing voor

Het gras in het Lotto Park ligt er niet goed bij. De spelers van Charleroi noemden het afgelopen weekend nog onbespeelbaar. Maar wat is er nu juist aan de hand? Het probleem ligt in de ondergrond.

Het grasveld van Anderlecht kampt met een structureel probleem, waarbij de zandbodem onder de grasmat de oorzaak is. De wortels van het gras kunnen zich door de verouderde zandbodem niet diep genoeg nestelen, wat de dichtheid en weerbaarheid van het veld negatief beïnvloedt. Dit leidt ertoe dat het gras na enkele wedstrijden snel achteruitgaat. Een volledige oplossing zou het vervangen van de zandbodem vereisen, maar dit is zowel tijdrovend als kostbaar. Omdat de Belgische competitie snel begon, besloot Anderlecht deze ingreep voorlopig niet uit te voeren. In plaats daarvan werken de greenkeepers intensief aan tijdelijke verbeteringen. Met de hulp van Raw Stadia, een technologiebedrijf gespecialiseerd in grasmatten, probeert de club de situatie te monitoren en verbeteren. Hoewel het veld eigenlijk vrij goed ligt bij het begin van een match, blijft de duurzaamheid een zwak punt. De graszoden komen los naargelang er veel opgelopen wordt. Omdat de wortels niet diep genoeg zitten. Toch hoopt Anderlecht dat deze maatregelen op lange termijn voor verbetering zorgen.





