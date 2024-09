Bus van STVV moest afgelopen weekend erg lang wachten op Louis Patris om deze opmerkelijke reden

Afgelopen weekend won STVV met 0-3 op het veld van Beerschot. De hele spelersbus moest nadien lang wachten om te kunnen vertrekken, omwille van een heel opvallende reden...

STVV begon zijn seizoen niet op de gehoopte manier. Onlangs werd Christian Lattanzio ontslagen en nam Felice Mazzu over tijdens de interlandbreak.

Hij levert goed werk en pakte ondertussen al 6 op 6 met de Truienaars. Afgelopen weekend kon er met 0-3 gewonnen worden tegen rode lantaarn Beerschot. Na afloop wilden de spelers graag snel naar huis, maar de bus kon niet vertrekken...

Volgens Gazet van Antwerpen kwam dat omdat Louis Patris tijdens een dopingscontrole niet kon plassen. Hij en Godeau werden gekozen, maar bij Patris lukte het maar niet.

Pas na anderhalf uur was de klus uiteindelijk geklaard. Als er een dopingscontrole plaatsvindt, moeten spelers meteen na het affluiten de test gaan afleggen. Ze mogen niet eerst naar de kleedkamer.

"Bij Louis lukte dat plassen dus niet meteen. In zulke gevallen laten we de speler eerst veel water drinken. Lukt het dan nog niet, dan grijpen we naar koffiedranken omdat die vochtafdrijvend werken. Ook bij Louis gaf een tasje koffie uiteindelijk het beslissende duwtje in de rug", vertelde teammanager Yoran Bruurs bij GvA.