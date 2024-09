Philippe Albert neemt De Bruyne en Courtois op de korrel: "Als je bevoorrecht bent, heb je geen recht om te klagen"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Verschillende spelers hebben onlangs geprotesteerd tegen het exponentiële aantal wedstrijden. Vooral Kevin De Bruyne en Thibaut Courtois.

De overvolle kalender van de clubs in dit nieuwe seizoen is onderwerp van veel discussie. Het exponentiële aantal wedstrijden zou echte gevolgen kunnen hebben voor het lichaam en de gezondheid van de spelers.

Verschillende voetbalpersoonlijkheden hebben onlangs hun bezorgdheid geuit over de situatie. Daar waren onder meer ook Vincent Kompany en Thibaut Courtois bij.

Voorafgaand aan de Nations League-wedstrijden van de Rode Duivels in september, wees ook Kevin De Bruyne met de vinger naar de Europese en wereldvoetbalinstanties door te zeggen dat voor hen alleen geld telt.

Op de set van La Tribune gaf Philippe Albert zijn mening over de kwestie en bekritiseerde hij... de spelers. "Ik ben het er niet mee eens. Het is onfatsoenlijk om te klagen als je een professionele voetballer bent. Je hebt het geluk dat je van je passie je beroep kunt maken. Geld is erg belangrijk."

"Er zijn beroepen waar nooit over wordt gesproken die soms moeite hebben om rond te komen. Hoe meer wedstrijden je speelt, hoe minder je traint. Het publiek moet dit weten. Ik denk niet dat er meer blessures zijn dan voorheen. Als je bevoorrecht bent, heb je geen recht om te klagen."