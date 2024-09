Samuel Edozie weet wat hij voornamelijk moet verbeteren bij Anderlecht: "Het ontslag van Brian Riemer heeft geen invloed gehad op mij"

Samuel Edozie heeft al drie wedstrijden gespeeld voor Anderlecht. Hoewel zijn kwaliteit als dribbelaar snel opgemerkt werd, weet de jonge Engelsman dat hij nog moet verbeteren op zijn laatste balcontrole.

Naast David Hubert verscheen een nieuw gezicht op de persconferentie van Anderlecht op dinsdag, voorafgaand aan het duel met Ferencvaros in de Europa League.

Sinds zijn aankomst deze zomer heeft Samuel Edozie al drie wedstrijden gespeeld voor paars-wit, waarvan twee als basisspeler. Tegenover de journalisten sprak de linksbuiten, die tot voor kort nog U20-international was, over zijn eerste stappen als speler van Anderlecht.

"Mijn eerste weken waren goed. Ik geniet enorm van het spelen voor deze club, dat is het belangrijkste. Hier zijn voelt als thuis voor mij."

Minder dan een maand na zijn aankomst werd Brian Riemer als ontslagen na de nederlaag tegen Genk. "Het vertrek van de coach heeft geen invloed op mijn integratie, want mijn teamgenoten hebben me heel goed ontvangen en de club rekent op mij. Het verrast me nooit wanneer een coach vertrekt. Bij Southampton heb ik drie verschillende trainers gehad in slechts één seizoen."

Samuel Edozie weet dat werken aan zijn statistieken waarschijnlijk het grootste aandachtspunt is voor zijn ontwikkeling. "Ik ben me ervan bewust dat ik mijn laatste balcontact nog moet verbeteren. Een goal of een assist zou vaker moeten volgen na mijn dribbels", besloot de jonge Engelsman.