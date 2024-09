Uit de Engelse vierde klasse: de nieuwe cultheld van de Jupiler Pro League steekt neus aan het venster

KAA Gent kon afgelopen weekend met 2-4 winnen op het veld van Club Brugge. Max Dean kon zijn eerste competitiedoelpunt scoren voor de Buffalo's en lijkt op weg naar een mooie toekomst bij de Buffalo's.

Max Dean kon zich tegen Club Brugge als eerste op het scorebord zetten. In minuut 40 scoorde hij de openingstreffer en liet zich daarna ook vooral opvallen met zijn viering. Ook bij zijn wissel liep het nog even bijna fout.

Met een zogenaamde billionaire strut, een viering van Conor McGregor, ging hij richting de spionkop van Club Brugge. Daarmee heeft hij meteen zijn status van cultheld bij KAA Gent nog wat extra luister weten bij te zetten.

Klootzakjes met uitsterven bedreigd

"Ik vind het cool wat McGregor doet. Ik denk daar niet over na. Ik doe gewoon wat in me opkomt. De supporters van Club Brugge hebben het recht om kwaad te zijn. Maar helaas kreeg ik kreeg geen bier over me", aldus Dean zelf na de wedstrijd in Jan Breydel.

Arnar Vidarsson, sportief manager van KAA Gent, was ook onder de indruk bij Extra Time: "Het is gewoon een klootzakje en die zijn met uitsterven bedreigd in de voetbalwereld momenteel. Ik zie dat wel graag en provoceerde vroeger ook als speler."

© photonews

Uiteindelijk kostte zijn gedrag Dean wel een gele kaart in de wedstrijd. "Ik heb er Max niet op aangesproken, het zit een beetje in zijn spel natuurlijk. We gaan het er wel over hebben dat hij het moet kanaliseren natuurlijk."

"We moeten er niet meer van maken dan het is. Ik heb al veel erger gezien in mijn carrière. Hij is een opportunist in de grote rechthoek met een kantje aan, maar het is gewoon een winnaarstype - het is geen gemeen of agressief kantje", aldus Wouter Vrancken erover.

Een winnaarstype met winnaarsmentaliteit

"Hij heeft een winnaarsmentaliteit. Hij zal niet naar schwalbes zoeken en probeert er alles aan te doen om recht te blijven. Zijn focus ligt op doelpunten maken en een resultaat binnenhalen. Ik heb liever dat ze er hun kop voor leggen dan dat ik ze zelf moet blijven pushen."

Een paar weken geleden was Max Dean er naar de mening van de coach nog niet klaar voor: "Max Dean is de enige andere centrumspits die we nog hebben en hij komt van ver, Max moet nog groeien. Het gewicht op zijn schouders leggen is ook te vroeg en hij is er nog niet klaar voor. Dat is wat jammer, maar er is niets aan te doen", klonk het toen.

Op twee weken is er dus echter vrij veel veranderd. Dean lijkt nu wél stilaan klaar om aan wedstrijden te beginnen en bedankte voor het vertrouwen. Bij de supporters doet hij hier en daar al denken aan ene Benito Raman in diens glorieperiode bij de Buffalo's. Benieuwd wat we nog van de jongeling gaan te zien krijgen ...