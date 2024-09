Doelman die zich in de geschiedenisboeken speelde tegen de Rode Duivels, is scherp voor Manchester City-coach Pep Guardiola: "Hij heeft het voetbal geruïneerd"

Tim Howard is al enkele jaren met pensioen en werkt nu in de MLS. Wat hij vandaag in Engeland ziet, waar hij het grootste deel van zijn carrière heeft gespeeld, bevalt hem niet... en hij houdt Pep Guardiola daarvoor verantwoordelijk.

Heeft Pep Guardiola het gezicht van het Europese voetbal veranderd? Velen denken van wel, maar zien dit niet als iets slecht. De speelstijl die gepromoot wordt door de Catalaan is een referentie geworden, en dat sinds zijn begin bij FC Barcelona.

Maar Tim Howard is geen fan van deze trend. De voormalige Amerikaanse doelman, met pensioen sinds 2020, vindt dat Guardiola het voetbal "verpest" heeft. "In alle opzichten! Pep Guardiola heeft iedereen laten geloven dat het mogelijk was om deze speelstijl te hanteren, maar dat is niet het geval", verklaart Howard in de podcast "It's called soccer" met Jamie Carragher en Gary Neville.

"Slechts drie teams ter wereld kunnen zo spelen. Soms moet je meer pragmatisch zijn", vindt Howard. De voormalige Everton-doelman vindt dat het spel van bijvoorbeeld Mauricio Pochettino, die bondscoach is geworden van de nationale ploeg van de VS, meer aanpasbaar is.

"Als je naar zijn teams bij Tottenham kijkt, hadden de spelers de mogelijkheid om zich uit te drukken, maar ze waren uiteindelijk heel solide in de defensie", gaat de Amerikaan verder. "Als Pochettino dat kan overbrengen, hebben de VS genoeg spelers om gevaarlijk te zijn in de aanval."

Tim Howard werd een legende in het internationale voetbal met een uitstekende prestatie in de achtste finale van het WK tegen België. De doelman van de VS had destijds de Belgische aanvallers ontmoedigd, met maar liefst 16 reddingen in dezelfde wedstrijd - een record dat nog altijd standhoudt.