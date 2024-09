Het houdt maar niet op: Francis Amuzu alweer out door blessure bij Anderlecht, David Hubert weinig hoopvol

Francis Amuzu raakte geblesseerd tijdens de wedstrijd tegen Ferencvaros deze woensdag, en er is weinig hoopvol nieuws over zijn blessure. David Hubert hield een voorzichtige houding aan maar was duidelijk teleurgesteld.

Van zodra Francis Amuzu zijn been vasthield en ging zitten na zijn sprint in de eerste helft, begrepen we dat het serieus was. Het blessureleed blijft hem achtervolgen, het is dan ook niet voor niets dat Brian Riemer aarzelde om hem te snel weer als basisspeler op te stellen.

Amuzu stond in de basis tegen Ferencvaros en maakte meerdere zeer explosieve sprints over korte afstanden. Het ergste type van loopwerk voor zo'n fragiele speler. Dit seizoen zal het al de derde keer zijn dat hij out is.

"Het moet nog blijken of het een verrekking of een scheur is. Maar het is nooit prettig om een speler zo te zien uitvallen", betreurde David Hubert, die geen uitspraak deed over de diagnose, maar niet meteen optimistisch leek.

Des te vervelender, aangezien Nilson Angulo, die Amuzu kwam aflossen, allesbehalve een goede wedstrijd speelde. Daar kwam dan ook nog eens bij dat hij na twee gele kaarten van het veld moest.

Maar Hubert heeft niet veel andere opties. Tenzij hij Verschaeren of Stroeykens op de vleugel zet... en dus zijn middenveld uit evenwicht brengt.