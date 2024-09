KAA Gent-coach Wouter Vrancken heeft mooie woorden voor zomeraanwinst, maar ziet ook nog iets waar echt aan gewerkt moet worden

KAA Gent heeft er met Max Dean een nieuwe publiekslieveling bij. De Engelse spits scoorde afgelopen weekend zijn eerste competitiedoelpunt voor de Buffalo's. Coach Wouter Vrancken weet dat er nog werk is, maar heeft al erg mooie woorden voor hem.

Max Dean kon vorig weekend de score openen op Jan Breydel. Hij scoorde het eerste doelpunt in de 2-4 overwinning tegen Club Brugge. Nadien ging hij meteen vieren voor de spionkop van blauw-zwart.

De fans van Gent vonden het super, die van Club Brugge iets minder. Later kreeg hij nog een gele kaart omdat hij er te lang over deed om het veld te verlaten toen hij gewisseld werd.

"Ik heb hem er nog niet op aangesproken. We moeten het ook niet erger maken dan het is", heeft coach Wouter Vrancken erover te zeggen. "Maar we gaan hem wel zeggen dat hij ‘die kantjes’ in zijn spel moet kanaliseren."

Dean kwam deze zomer over van MK Dons, een club uit de Engelse vierde klasse. Ondertussen scoorde hij al vier keer voor Gent, waarvan drie keer in kwalificatiewedstrijden voor de Conference League.

"Max is een speciale spits, een opportunist, met een kantje aan. Maar zeker niet agressief. Max is een winnaar. Hij is heel gefocust en wil álles doen om een resultaat binnen te halen. Je moet hem nooit pushen", besluit Vrancken.