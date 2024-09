Michel Louwagie komt met een héél opvallende bekentenis op de proppen die ervoor zou hebben gezorgd dat Gent er helemaal anders zou hebben uitgezien

Michel Louwagie herleeft bij KAA Gent. De voormalige CEO is momenteel aan de slag als adviseur voor Sam Baro. Al had het enkele jaren geen haar gescheeld of hij had de poort achter zich dichtgegooid.

"Ik heb eindelijk tijd voor andere dingen in het leven", glimlacht Michel Louwagie in Het Laatste Nieuws. "Weet je dat ik nog nooit langer dan een week verlof had genomen? Wel, die tijd is definitief voorbij."

Al scheelde het geen haar of Louwagie was al jarenlang weg bij De Buffalo's. "Bij de tweede eerstesteenlegging van het nieuwe stadion (in 2013, nvdr.) kon de bouw opnieuw niet doorgaan. Het Jules Ottenstadion was gezellig, maar het beperkte ons budget."

© photonews

"Ik heb getwijfeld om door te gaan", is Louwagie eerlijk. "Ik vroeg me echt af hoelang ik het nog zou volhouden. Zou ik tot mijn pensioen moeten werken met een beperkt pensioen? Moest ik ieder jaar blijven verkopen om te overleven?"

De Buffalo's botsten op hun limieten. "Terwijl ik wist dat het potentieel er was om de top te halen. Uiteindelijk is die omslag er gekomen, hé. Bekerwinst, de titel, Champions League, het nieuwe stadion,… Het zorgde voor een kick!"

COVID-19 heeft de groei van KAA Gent afgeremd

"Jammer genoeg heeft COVID-19 onze groei afgeremd", besluit Louwagie. "Maar ik kan zeggen dat we het goed hebben gedaan. De continuïteit van Gent is een prestatie op zich. Tot vorig jaar deden we alles met eigen middelen, hé.