Na de Madrileense en de Noord-Londense derby nu de Antwerpse voor Alderweireld: "Dan komen andere krachten naar boven"

We trappen een open deur in als we zeggen dat Toby Alderweireld heel wat voetbalervaring heeft op het hoogste niveau. Maar zijn eerste Antwerpse derby, daar kijkt hij echt wel naar uit.

Ervaring met hoofdletter E

Alderweireld heeft een fraai lijstje van ex-clubs en heeft in heel wat competities duels uitgevochten op het hoogste niveau, ook echte derby's. "Dat is altijd een wedstrijd op zich", meent hij zich te herinneren. "Ik heb genoeg grote wedstrijden gespeeld om dat te beseffen."

Het is inderdaad een indrukwekkend lijstje dat hij afgaat: "Ajax-Feyenoord, Arsenal-Tottenham, Atletico Madrid-Real Madrid... Qua belangrijkheid past de Antwerpse derby zeker in dat rijtje. Het zijn de mooiste wedstrijden om te spelen", vertelt hij ons in de week voor de Antwerpse derby tussen Antwerp en Beerschot.

"Toegegeven, de wedstrijd van zondag doet net iets meer dan me dan de Madrileense derby. Een Ajax-Feyenoord is dan weer geen derby maar wel énorm beladen met veel rivaliteit tussen de beide ploegen en supporters. Daar kan je het wel mee vergelijken", aldus de kapitein van de Great Old.

Niet te gek doen

Alderweireld snapt het belang er dus van, snapt de rest van de kleedkamer die niet uit Antwerpen komt dat ook? "Ze zijn alleszins al wel op de hoogte", kinkt hij. "Maar je moet als speler altijd je hoofd erbij houden in zulke duels. Want als je te gek doet en je laat meeslepen, pak je misschien een te vermijden rode kaart."

Andere krachten

In het klassement kan het gat tussen Antwerp en Beerschot bijna niet groter zijn. Antwerp staat tweede, Beerschot laatst met amper één punt. "En toch... Er komen andere krachten naar boven in een derby. De vorm van de dag is dan heel belangrijk en we zullen top moeten zijn want ze kunnen even goed die wedstrijd gebruiken om alles om te keren", besluit de voormalige Rode Duivel.