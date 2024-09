Punten zijn belangrijker dan voetbal? Dit is de ferme doelstelling van KV Kortrijk dit seizoen

KV Kortrijk beleefde vorig seizoen een héél lang seizoen. Ze werden veroordeeld tot de play-downs en moesten daarin tot het gaatje om uiteindelijk via een barrageduel tegen Lommel de redding te verwezenlijken. Dit jaar moet het anders, dat is toch alvast het plan.

Na acht speeldagen hebben ze bij KV Kortrijk acht punten. Daarmee staan ze ook opnieuw in de laatste vier. Bij De Kerels leeft het gevoel dat een twaalfde plaats heel erg mooi zou zijn.

De play-downs dit seizoen vermijden? Daar gaan ze in principe alles voor proberen te doen. Ook als dat hier en daar tot 'slecht' voetbal zou leiden. Dat was ook afgelopen weekend in Leuven merkbaar.

"Als je buitenshuis moet spelen tegen een ploeg in goede vorm, moet je tevreden zijn met een punt", aldus Freyr Alexandersson in zijn analyse. Vooraf had hij aangegeven te willen winnen, maar ook zeker niet te willen verliezen.

Zo snel mogelijk veilig zijn

Ook Dion De Neve was tevreden met een punt en liet zich uit over de doelstellingen voor Kortrijk dit seizoen. "We willen hard werken om niet hetzelfde mee te maken als vorig seizoen."

"Ons doel? Dat is zo snel mogelijk veilig te zijn. Eens we zeker zijn van de redding, dan kunnen we naar boven beginnen te kijken. Maar zo snel mogelijk veilig zijn is de doelstelling van het nieuwe seizoen." Te beginnen tegen Union SG en KRC Genk, geen makkelijke wedstrijden.