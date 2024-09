Ferme opsteker voor Rode Duivels met oog op wedstrijd tegen Frankrijk

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

België zal neemt het op op 14 oktober in de Nations League op tegen Frankrijk in eigen huis. Het Koning Boudewijnstadion is volledig uitverkocht.

Na een teleurstellend EK 2024 vlogen de Rode Duivels er recentelijk weer in, met twee Nations League-wedstrijden in september. Onder leiding van Domenico Tedesco wonnen ze eerst van Israël (3-1), alvorens een sombere vertoning te laten zien tegen Frankrijk (2-0 nederlaag). Na die laatste wedstrijd was er heel wat spanning rond Kevin De Bruyne, die kritiek uitte op het gedrag en de houding van zijn teamgenoten. Sommigen zouden niet genoeg moeite doen. De Rode Duivels moeten nu proberen zich te herpakken en vooral weer rust in de ploeg te brengen. Ze zullen daar binnenkort de kans toe krijgen. Dit zal opnieuw in de Nations League zijn, en opnieuw tegen Frankrijk, op 14 oktober. In het kader van deze wedstrijd heeft de Belgische voetbalbond zojuist aangekondigd dat de wedstrijd, gepland in het Koning Boudewijnstadion, uitverkocht zal zijn. Vol huis voor onze volgende thuiswedstrijd. ? pic.com/pCJ1Vao1lR — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) 27 september 2024