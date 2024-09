Ex-ref geeft zijn mening over de rode kaart voor Onyedika en legt uit waarom VAR niet ingreep: "Moeilijke keuze"

Nadat Club Brugge vroeg in de tweede helft op achterstand was gekomen in Charleroi werden de zaken nog wat erger toen Raphael Onyedika een rode kaart kreeg. Eentje die bij velen als heel licht werd gezien.

Raphael Onyedika kreeg een rode kaart voorgeschoteld na een tackle, naast de bal weliswaar, maar niet van die aard dat er rood moest voor worden getrokken. Zowel Onyedika als zijn ploeggenoten waren zichtbaar in shock over de beslissing van scheidsrechter Nathan Verboomen. Enkele minuten na de openingsgoal wilde Onyedika de bal afpakken van Guiagon. De Nigeriaanse middenvelder ging met gestrekte benen richting de bal, maar maakte slechts beperkt contact met de doelpuntenmaker. Toch twijfelde ref Verboomen geen moment en trok meteen rood. De vraag was waarom de VAR niet tussen kwam. Tim Pots, voormalig scheidsrechter, gaf in HLN zijn visie. "De videoref, Michiel Allaerts, stond voor een moeilijke keuze. Er was inderdaad een gestrekt been en de studs waren zichtbaar, maar de intensiteit van de tackle was niet overdreven hoog en het contact bleef beperkt tot Guiagon's wreef", legt hij uit. "Voor mij zijn er te weinig criteria vervuld om een rode kaart te rechtvaardigen. Het was een strenge beslissing, maar niet volledig fout." Pots benadrukt ook dat de VAR in zo’n situatie weinig speelruimte heeft. "De VAR kan enkel ingrijpen bij een duidelijke fout. Omdat er een zekere mate van gevaar in de actie zat, kon Allaerts de beslissing van Verboomen niet terugdraaien, ook al vond hij het zelf wellicht te streng."